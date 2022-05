Perde il controllo della moto e si schianta: morto un ragazzo di 18 anni

OSTRA - Tragico schianto intorno alle 15,30 a Casine di Ostra, in un rettilineo in via dell'Industria. Per cause ancora da accertare un giovane centauro di 18 anni ha perso la vita. Il ragazzo, residente nel senigalliese, ha perso il controllo del mezzo ed è piombato sull'asfalto. Immediatamente sono scattati i soccorsi.

Sul posto la Croce Verde di Ostra e l'automedica. Per il giovane, sottoposto ad un lungo massaggio cardiaco, è stato tutto inutile. Per i rilievi di legge era presente la polizia locale delle Terre della Marca Senone. Si era alzata in volo anche l'eliambulanza del 118. Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.