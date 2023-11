Dorme nel campo, scambiato per morto: arrivano ambulanza e forze dell'ordine

ANCONA - Corpo in un campo, ai passanti sembra un cadavere e arrivano le forze dell'ordine.E' successo intorno alle 19,15 lungo la strada che collega alla Baraccola. Sul posto anche 118 e Croce Gialla ma In realtà l'uomo, di nazionalità straniera, stava solo dormendo all'agghiaccio. Allarme rientrato e sospiro di sollievo. E' stato portato a Torrette, ma solo per un controllo.