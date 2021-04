Dorme in auto con il motore acceso: trovato con la droga nei pantaloni

Dorme in auto nella zona del Porto con il motore acceso. Quando gli agenti delle Volanti ieri mattina lo hanno svegliato questo giovane di nazionalità francese non riusciva a tenersi in piedi, era visibilmente alterato e blaterava frasi senza un filo logico. I poliziotti gli hanno chiesto cosa ci facesse in quel posto e lui ha dichiarato di aver bevuto un pò di birra e di essersi assopito in attesa di imbarcarsi con il traghetto, destinazione Grecia.

Inoltre, mentre parlava con la polizia, faceva il possibile per ricacciare nella tasca dei pantaloni l'involucro che spuntava fuori, ma per lui è scattata la denuncia e il sequestro della droga. Accompagnato in questura per gli accertamenti, infatti, è emerso che il giovane aveva con sé due grinder e 5 grammi di fumo.