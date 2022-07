Muore in un incidente d'auto, lo straziante addio a Doriana Ferrretti

JESI - Si svolgeranno domani, venerdì 8 luglio, alle ore 10 i funerali di Doriana Ferrretti, la 60nne morta tragicamente in un incidente stradale sulla provinciale 2 nel senigalliese. La donna, 60 anni, era alla guida della sua utilitaria quando ha perso il controllo e si è scontrata contro un albero. La donna è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco ma per lei non c'è stato nulla da fare.

L'ultimo saluto è previsto nella chiesa di San Pietro Martire a Jesi. La salma si trova nella sala del Commiato Ciccoli e Brunori in via Battistoni. Doriana, originaria del paese di Serra San Quirico a cui era molto legata, lascia il marito Bruno Baiardi, il figlio Jacopo e il fratello Cesare. La tumulazione avverrà nel cimitero cittadino.