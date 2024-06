In...trasferta per delinquere: doppia rapina in poche ore, ecco come i banditi hanno colpito in pieno centro

ANCONA – Erano arrivati in treno, muniti di bicicletta, in una sorta di trasferta finalizzata a delinquere. La loro permanenza nel capoluogo è durata però poco, perché nell’arco di poche ore le forze dell’ordine sono riusciti a fermarli, dopo che avevano messo a segno due colpi. Il primo (di cui abbiamo parlato qui) è avvenuto in mattinata nei pressi di Porta Pia, il secondo in via Marconi, con il furto di una catenina.

Gli agenti sono riusciti a rintracciarli e ad arrestarli: stando alle prime ricostruzioni, sarebbero un maggiorenne ed un minorenne, entrambi nordafricani. Il primo sarebbe stato condotto nel penitenziario di Montacuto, il secondo in un’apposita struttura, mentre si attende l’eventuale udienza di convalida. Resta anche da capire se i “colpi” siano stati effettuati da entrambi o se i due stranieri abbiano agito da soli, distintamente.