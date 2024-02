ANCONA - Ancora un ammonimento firmato dal Questore Capocasa, è il settimo dall'inizio dell'anno emesso per arginare il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia. In questo ultimo caso il provvedimento ha interessato un uomo italiano di circa 60 anni.

Il Questore ha ritenuto necessario adottare la misura, in considerazione dei reiterati episodi di maltrattamenti subìti da diverso tempo dalla moglie. Nel corso di un litigio è stata aggredita dal marito, spintonata e buttata a terra. Il litigio è nato perchè la donna aveva rivolto all'uomo una battuta che lui non aveva gradito. Quest'ultimo era rientrato velocemente all'interno dell'abitazione e l'aveva colpita.

L'aggressione è stata interrotta dal figlio maggiorenne della coppia che ha intimato a al padre di allontanarsi dalla mamma. In risposta il padre lo ha affrontato e lo ha minacciato. Un litigio che, secondo la polizia, ha rappresentato solo l'ultimo episodio di una serie di condotte vessatorie e maltrattanti che l'uomo aveva posto in essere nei confronti della donna che era vittima anche di violenza economica da parte del 60enne, dopo aver perso il lavoro.