Mattinata alcolica per due donne, il soccorso scatta in pieno centro: entrambe finiscono in ospedale

ANCONA - Gli operatori del 118 le hanno trovate a terra, talmente ubriache da non riuscire a stare in piedi. E' quanto successo in mattinata a due donne in corso Carlo Alberto. Entrambe sono state soccorse dalla Croce Gialla di Ancona che le ha trasportate in ospedale con due codici di media gravità. Soltanto alcune ore dopo si sono riprese.