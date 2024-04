Disabili violentate e maltrattate, il Comune due anni fa voleva far chiudere la casa che ospitava donne psichiatriche

JESI - Un’ordinanza del Comune, emanata dall’ ufficio tecnico nell’estate del 2022, chiedeva la chiusura della casa di via del Verziere dove una indagine della squadra mobile di Ancona ha portato tra lunedì e mercoledì scorsi ad arrestare moglie e marito, di 78 e 86 anni, con l’accusa di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale aggravati (questa ultima accusa solo all’uomo) nei confronti di cinque donne con problemi psichiatrici che vivevano nell’appartamento al primo piano in forma di coabitazione. I due, entrambi jesini, sarebbero stati una sorta di gestori della casa (sotto forma di volontariato), che si occupavano di fare la spesa, preparare i pasti, pagare bollette. Insieme anche a due badanti, una è la figlia della coppia, indagata a piede libero in concorso morale con i genitori (perché avrebbe taciuto la situazione che c’era all’interno della casa), avrebbero aiutato le donne anche nelle cure quotidiane. L’86enne avrebbe commesso abusi su almeno quattro donne psichiatriche, aiutandole a lavarsi.

L'abitazione già due anni fa era sembrata strana alla polizia locale che aveva effettuato un controllo, dopo le segnalazioni di vicini che chiedevano se fosse regolare che donne con patologie psichiatriche abitassero in un normale appartamento pagando, attraverso i propri tutori, un affitto mensile. Per il Comune non era regolare e aveva emesso una ordinanza di cessazione dell'attività ravvisandola più una struttura socio sanitaria e quindi bisognosa di una autorizzazione della Regione per operare. Autorizzazione che di fatto non c’era. La 78enne era risultata per l’ente la gestrice ed era stata anche multata di 20mila euro. Un ricorso al Tar ha però poi annullato tutto. I giudici amministrativi avevano definito la casa “civile abitazione in cui soggetti con disabilità psichica in accordo con i rispettivi tutori convivono liberamente”. Il Comune ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e il giudizio è ancora pendente.

Mercoledì la 78enne, una ex assistente sociale del centro di salute mentale di Jesi, affronterà l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Carlo Masini che ha emesso per lei la custodia cautelare dopo l’arresto del marito avvenuto lunedì. Entrambi sono ai domiciliari. Sono difeso dall’avvocato Alessia Barcaglioni e rigettano ogni accusa. L’abitazione, dopo la segnalazione partita dal dirigente del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ast, fatta a seguito di una confidenza resa da una delle donne abusate, al proprio psichiatra, è stata riempita di telecamere e microfoni per raccogliere le prove che hanno fatto scattare gli arresti. Intercettati dalla polizia moglie e marito si sarebbero rivolti alle donne malate così: «Grassa, handicappata, puzzi come una latrina, matta, scema». Le pazienti avrebbero subito anche punizioni corporali e sarebbero state lasciate a volte senza cibo. Il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo: «Quanto finora emerso preoccupa e fa rabbia».