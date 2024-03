Donne palpeggiate al parco, convalidato l’arresto del molestatore: domiciliari con braccialetto elettronico

MAIOLATI SPONTINI - È accusato di violenza sessuale il 25enne arrestato l’8 marzo, a Moie, dopo che aveva molestato delle donne vicino ad un parco pubblico. Una avrebbe cercato di baciarla, un’altra l’avrebbe stretta in un abbraccio da dietro. Proprio mentre importunava la seconda vittima, una 43enne, sono arrivati i carabinieri che lo hanno arrestato e portato via. Era il primo pomeriggio di giovedì scorso. L’aggressore, tunisino, era domiciliato a casa di parenti, a Rosora. Questa mattina si è tenuta davanti alla gip Sonia Piermartini la convalida. L’arresto è stato convalidato e la giudice ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico. Il tunisino starà dai parenti, a Moie. In tribunale, dove si è tenuta la convalida, non è stato in grado di parlare e spiegare la sua versione dei fatti. Il suo avvocato, Massimiliano Bosso, ha prodotto una serie di certificati medici, che riguardano accertamenti fatti in Tunisia, per i quali il 25enne sarebbe affetto da disturbi del comportamento, una sindrome delirante. Il giovane non risulta però essere in cura qua in Italia, né al centro di salute mentale né da uno psichiatra.