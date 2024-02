Molesta tre ragazze, loro si allontanano impaurite ed inizia l'inseguimento. Deve intervenire un passante

ANCONA - Momenti di paura nella serata di ieri in piazza Ugo Bassi. Un uomo, un russo di 40 anni, si è avvicinato a tre ragazze ed ha iniziato a molestarle facendo degli "apprezzamenti" su di loro. Le donne si sono allontanate ma l'uomo ha iniziato ad inseguirle facendole spaventare. Per fortuna sono intervenuti prima un passante e poi la polizia. E' successo poco dopo le 21.

La vicenda

Giunti immediatamente sul posto i poliziotti hanno notato un uomo che, sbracciandosi, richiamava la loro attenzione ed un altro che, nel frattempo, cercava di eludere il controllo allontanandosi. Quest'ultimo è stato immediatamente fermato ed identificato. L'autore della segnalazione ha raccontato di di aver notato tre donne scappare da un uomo. Le tre amiche hanno riferito ai poliziotti che mentre tornavano a casa, lungo il tragitto, sono state avvicinate da un uomo che nessuna delle tre aveva mai visto. Lui ha iniziato a fare loro degli apprezzamenti e poi le ha rincorse quando le ha viste allontanarsi. Loro, spaventate, si sono dirette verso l'abitazione di una delle tre per cercare riparo, ma l'uomo ha continuato il suo inseguimento fin quando è intervento l'altro uomo che, nel frattempo, aveva chiesto l'intervento della Polizia.

Per il molestatore è scattato l'arresto per il reato di violenza privata aggravata. Lo straniero è stato condotto in Questura in attesa dell'udienza di convalida per direttissima. Questa mattina l'arresto è stato convalidato e per lui è stata disposta la misura del divieto di dimora nel Comune di Ancona.