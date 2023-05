Ubriaca offende la donna del suo ex poi si scaglia contro i poliziotti, denunciata

ANCONA – Lasciata dal suo ex se la prende con la nuova compagna di lui e la aggredisce. E' successo nella notte, in via Flaminia. Tra due donne, una di 45 anni e l'altra di 55 anni, è scoppiato un litigio in casa. La più grande aveva bevuto parecchio e aveva innescato una discussione con la fidanzata del suo ex riempendola di insulti e poi passando anche alle mani. Nell'abitazione c'era anche l'uomo conteso che ha chiamato la polizia. Quando sono arrivati gli agenti la 55enne se l'è presa anche con loro. Gli agenti sono stati presi a mali parole e colpiti con qualche spintone. Sul posto è arrivata una ambulanza della Croce Gialla ma non c'è stato bisogno di portare in ospedale nessuno. Per la 55enne, di origine ucraina, c'è stata una denuncia per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.