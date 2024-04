Si contendono lo stesso uomo a suon di botte, interviene la polizia

ANCONA – Tutto era cominciato con uno screzio verbale, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ma poi i toni di sono accesi e la lite è degenerata con l’inevitabile intervento delle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto nei pressi di un locale di via Marconi, nella notte tra Pasqua e Pasquetta, a seguito di una segnalazione che riferiva di un litigio che aveva coinvolto sei persone, due donne e quattro uomini.

Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato come alcuni avventori del locale erano riusciti con il loro intervento a separare ed a calmare le due donne che si erano accapigliate, di circa 45 anni ed entrambe di origine peruviana, con precedenti. Hanno riferito di aver iniziato il battibecco all’interno della struttura per poi passare alle vie di fatto una volta uscite: motivo del contendere, a detta delle due, lo stesso uomo che, tuttavia, non era presente.

Le due donne, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, presentavano dei graffi in volto ed alle mani ma hanno categoricamente rifiutato ogni tipo di intervento da parte del personale sanitario e le relative cure, con la situazione che è poi tornata alla normalità.