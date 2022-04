Minacce e schiaffi al volto, lei si barrica in camera per sfuggire dall'ira del compagno

ANCONA - Minaccie, insulti e schiaffi al volto. Non il primo, ma l'ennesimo episodio violento da parte del compagno. Lei, 30enne residente a Borgo Rodi, è stata salvata da una sua amica, una 40enne albanese, che in quel momento si trovava in casa e con la quale è riuscita a chiudersi in camera da letto.

A dare l'allarme sono state proprio le due donne che si sono affacciate dalla finestra ed hanno richiamato l'attenzione di una Volante della polizia di Ancona. A quel punto gli agenti sono entrati in casa trovando l'uomo, 40 anni, visibilmente ubriaco e le due donne chiuse a chiave in camera. Ricostruita la vicenda, i poliziotti hanno accompagnato la vittima in Questura dove è stata formalizzata una denuncia nei confronti del compagno violento. Quest'ultimo dovrà ora rispondere di maltrattamenti in famiglia e non potrà più avvicinarsi alla casa della donna, visto che il pm di turno ha disposto l'allontanamento d'urgenza dall'abitazione famigliare.