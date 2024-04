Va in bicicletta e si trova davanti un uomo nudo: choc nel quartiere Adriatico

ANCONA- Stava andando in bicicletta quando all’improvviso si è trovata davanti un uomo completamente nudo che le ha bloccato la strada. L’episodio è avvenuto questa mattina in via Cesare Battisti, nel quartiere Adriatico, e sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Croce Gialla. Il giovane, un somalo di 25 anni con problemi psichici, è stato coperto e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette.