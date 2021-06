Ubriachi davanti al bar, insulti e grida ai passanti: arriva la polizia

Molestavano i passanti che si trovavano vicino al bar davanti al supermercato Coop che si trova vicino corso Carlo Alberto. Le Volanti della polizia l’altra sera sono intervenute per porre fine all'ennesimo episodio di schiamazzi nel quartiere del Piano.

Il gruppetto si era messo a bere infastidendo i passanti, con offese e insulti. Tutti i soggetti sono stati identificati. Dei quindici molti erano gravati da precedenti penali e per quattro di loro il questore di Ancona, Giancarlo Pallini, aveva emesso anche un avviso orale. Allontanati i disturbatori e fatti i dovuti accertamenti, tutti gli atti sono stati trasmessi alla Divisione Anticrimine e alla Divisione Amministrativa per verifiche più approfondite. Faceva parte del gruppo anche una donna romena che è stata multata per ubriachezza molesta.