Ubriaca sfida il freddo ed urina in mezzo la strada: donna in ospedale

Quando la polizia e gli operatori del 118 sono giunti sul posto hanno trovato una donna di 45 anni che, mezza nuda e sfidando il freddo, stava urinando davanti ai passanti. E' successo questa mattina in via Marconi.

La donna, originaria della Russia, era ubriaca ed è stata soccorsa dal personale della Croce Gialla di Ancona che l'ha poi trasportata all'ospedale regionale di Torrette per degli accertamenti. Sul posto anche gli agenti di polizia che hanno dovuto faticare e non poco per convincerla a salire sul mezzo del 118.