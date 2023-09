Donna trovata a terra in casa, vicino a lei un biglietto e dei medicinali

ANCONA - Quando i poliziotti sono entrati in casa l'hanno trovata distesa a terra con a fianco alcuni medicinali ed un biglietto. Con lei, cosciente ma in stato confusionale, anche un suo amico che nel frattempo aveva aperto il portone agli agenti. E' questo quanto successo nella notte in un appartamento del capoluogo.

Nel biglietto la donna aveva annotato alcuni messaggi che raccontavano il malessere di vivere legato, sembrerebbe, a dei problemi economici. Gli operatori della Croce Rossa di Ancona l'hanno caricata in ambulanza ed accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette per accertamenti.