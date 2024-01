Sale sul tetto e minaccia di gettarsi di sotto, salvata in extremis

FALCONARA MARITTIMA – È stata salvata dal tempestivo intervento del personale sanitario e delle forze dell’ordine una sessantenne che, nella tarda mattinata di ieri, aveva minacciato di gettarsi nel vuoto dal tetto di uno stabile di Falconara. L’episodio è avvenuto attorno a mezzogiorno, in località Rocca Mare. La donna si è arrampicata sul tetto dell’Hotel Luca, dove vive in uno degli appartamenti, sfruttando le impalcature montate per effettuare i lavori nella struttura, ed in stato confusionale ha cominciato ad urlare minacciando di saltare nel vuoto.

I residenti hanno immediatamente avvertito il 112, e poco dopo sul posto sono arrivati i Carabinieri di Falconara, i Vigili del Fuoco ed il 118, oltre agli operatori della Croce Gialla. Dopo circa mezz’ora, la 60enne (che a quanto sembra avrebbe un pregresso costituito da problematiche depressive) si è convinta a scendere ed a farsi soccorrere, ed è stata trasportata all’Ospedale di Torrette.