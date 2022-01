Tragico volo dalla finestra, muore una donna

Un volo di una decina di metri, in seguito al quale non c’è stato nulla da fare. Tragedia intorno all’ora di pranzo in via Raffaello Sanzio. A perdere la vita è stata una donna caduta dalla finestra del suo appartamento al secondo piano.

Sul posto i carabinieri e i mezzi del 118, ma i medici non hanno potuto fare nulla per strappare la donna alla morte nonostante il lungo massaggio cardiaco. Prevale l’ipotesi del gesto volontario. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, non avrebbe lasciato biglietti o altro tipo di messaggi. A lanciare l’allarme sono stati i parenti, preoccupati dalla difficoltà nel rintracciarla.