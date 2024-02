In stato confusionale seduta sulla panchina della stazione chiusa, soccorsa una donna

ANCONA - In stato confusionale seduta sulla pachina della stazione chiusa per lavori, soccorsa una donna. L'allarme è scattato per il timore che potesse commettere un gesto estremo. E' accaduto nella tarda mattinata di oggi. Sul posto, oltre agli agenti della questura, è intervenuta un'ambulanza della Croce Gialla. La signora è stata quindi accompagnata a Torrette per gli accertamenti del caso.