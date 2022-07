Dosi pronte ad essere spacciate: cocaina in casa di una donna

SENIGALLIA - Beccata con la droga una donna residente nei pressi della strada Statale 16. La sua casa è stata perquisita e i carabinieri hanno trovato quattro dosi di cocaina già confezionata oltre a materiale per il taglio della sostanza e duecento euro in contanti. È stata quindi arrestata per spaccio e la droga sequestrata.

Nel weekend inoltre i militari hanno segnalato alla Prefettura come assuntori due ragazzi, uno residente in provincia di Ancona e uno in provincia di Potenza, entrambi controllati nei pressi dei giardini della Rocca Roveresca e trovati in possesso di piccole dosi per uso personale di hashish.