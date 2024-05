"Mi hanno picchiata" ma si era inventata tutto perchè sola: la donna voleva solo compagnia

ANCONA - Sentirsi talmente soli da chiamare la polizia ed inventarsi un'aggressione avvenuta in piena notte. E' quanto successo nelle scorse in zona Pinocchio.

La chiamata alla polizia dorica è arrivata da un'anziana di circa 90 anni. La donna ha raccontato di essere stata picchiata durante la notte, senza però riuscire a fornire altri dettagli in merito. Gli agenti, notando il buono stato di salute della 90enne, hanno iniziato a dubitare della versione fornita dalla vittima. A quel punto hanno allertato la figlia della donna che ha spiegato come la mamma vivesse da sola in casa, oltre ad essere seguita da un medico per via di alcune patologie.

I poliziotti hanno intuito che la chiamata era stata effettuata perchè in quel momento la donna si sentiva sola. Per questo gli agenti le hanno regalato un momento di spensieratezza e vicinanza, chiacchierando con lei con l'obiettivo di farla sentire più tranquilla.