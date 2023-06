Escursionista si sente male mentre scala la montagna e scivola: sul posto l'eliambulanza

GENGA - Si sente male mentre sta scalando la montagna e scivola sul sentiero sottostante. Paura oggi pomeriggio al Foro degli Occhialoni, a Pierosara.

La donna è riuscita a chiamare il 118 e sul posto è intervenuta l'eliambulanza. Il tecnico dell'elisoccorso si è calato con il verricello ed è riuscito a recuperare la donna, per fortuna in buone condizioni di salute. Per lei è stato necessario il trasporto in ospedale per accertamenti ma non è in pericolo di vita.