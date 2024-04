Si era stabilita nella portineria dell'Ospedale, all'arrivo dei carabinieri li aggredisce: arrestata 44enne

JESI – Si era stabilita da giorni all’interno dell’ospedale di Jesi, nei locali della portineria, nonostante l’interessamento dei Servizi Socio Assistenziali del Comune di Jesi, che le avevano proposto alcune soluzioni abitative in vari alloggi, puntualmente rifiutate. E di fronte all’ennesimo intervento da parte dei carabinieri della locale caserma, la situazione è degenerata. I militari hanno così denunciato in stato di arresto una 44enne di nazionalità straniera, che nella serata dell’8 aprile aveva nuovamente aggredito verbalmente sia il personale sanitario che alcune persone presenti nella struttura, provocando l’interruzione di un pubblico servizio.

Quando i carabinieri, arrivati ancora una volta sul posto, le si sono avvicinati per cercare di riportarla alla calma, sono stati minacciati ed aggrediti fisicamente al punto da vedersi costretti ad immobilizzarla. La 44enne dovrà rispondere dei reati di violenza, minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale oltre che per interruzione di un pubblico servizio. È stata inoltre denunciata per la violazione alle prescrizioni della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Jesi, che le era stata notificata lo scorso 29 marzo 2024, e trasferita presso il carcere di Pesaro.