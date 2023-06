Ruba il kit di pronto soccorso di un medico, si spoglia davanti all'ospedale e infine minaccia il suicidio

ANCONA - Ruba una borsa da pronto soccorso, poi si soglia davanti all'ospedale e minaccia il suicidio. Denunciata una donna. Tutto è iniziato alla banchina Da Chio, dove la donna ha rubato il kit da pronto soccorso di un medico per poi fuggire. La ladra è stata identificata in corso Mazzini e poi ha tentato di scappare nuovamente per via della Loggia, dove si è disfatta della refurtiva. Bloccata, la 56enne ha cercato di aggredire gli agenti per divincolarsi. Portata in pronto soccorso per accertamenti, si è allontanata di pochi metri per spogliarsi e minacciare di lanciarsi in uno spazio vuoto davanti al parcheggio di Torrette. E' stata nuovamente raggiunta, sedata e stavolta denunciata.