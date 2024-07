Esce in giardino e trova una donna nuda che prende il sole a bordo piscina. Lei: "Volevo riposare"

ANCONA - Esce in giardino e si trova una sconosciuta che prende il sole a bordo piscina. E' quanto successo nelle scorse ore in una villa situata in Contrada Trave ad Ancona. Il padrone di casa, insospettito da rumori provenienti dal giardino, ha scoperto una donna che prendeva il sole nuda su un lettino a bordo piscina.

La protagonista dell'insolito evento è una turista boliviana di 41 anni, entrata nella proprietà privata attraverso un passaggio nel giardino. La donna, accortasi della presenza del proprietario, si è vestita rapidamente e ha tentato di allontanarsi, ma è stata fermata dallo stesso padrone di casa, che ha immediatamente chiamato la polizia. All'arrivo degli agenti delle Volanti, la donna è stata trovata sola. Grazie all'ausilio di un traduttore simultaneo, dato che parlava esclusivamente spagnolo, ha spiegato la sua situazione. La turista ha dichiarato di essere arrivata in Italia circa una settimana fa per incontrare un amico di Ancona, il quale però non era più disponibile a vederla. Senza documenti e senza telefono, che aveva smarrito al suo ingresso in Italia, non era riuscita a contattare altri conoscenti.

La donna ha raccontato di essersi introdotta nella villa pensando fosse disabitata, con l'intenzione di riposarsi. Successivamente, è stata portata in Questura per ulteriori accertamenti e per verificare la sua esatta identità. Sono attualmente in corso le valutazioni riguardanti la sua posizione legale sul territorio italiano. Il proprietario della villa si è riservato di formalizzare una denuncia nei confronti della donna.