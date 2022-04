Trovata morta con un sacchetto legato alla testa: choc in ospedale

ANCONA - Trovata senza vita con un sacchetto legato alla testa. Una paziente di 70 anni è morta nella clinica di psichiatria dell’ospedale di Torrette. Il ritrovamento risale a ieri mattina.

«Fino a poche decine di minuti prima dell’evento fatale era stata a diretto contatto con il personale sanitario senza manifestare alcun segnale di allarme- scrive l’azienda Ospedali Riuniti in una nota- è stata rinvenuta esanime, con un sacchetto legato attorno alla testa. Il gesto ha profondamente sorpreso e lasciato sgomenti tutti gli operatori della struttura, in quanto la signora aveva concordato con lo staff sanitario un percorso di cura in ambiente extra-ospedaliero. L’Azienda Ospedaliera, nell’esprimere la propria vicinanza ai familiari, comunica di avere svolto tutte le procedure previste per il caso in questione».