Non risponde alle chiamate, donna trovata morta in un lago di sangue

ANCONA - Non rispondeva da ore e quando un condomino è riuscito ad entrare nel suo appartamento, l'ha trovata riversa a terra in un lago di sangue. Tragedia nella serata di ieri (domenica), in un appartamento di via Veneto, ad Ancona. Vittima una donna di 86 anni, che da tempo viveva da sola nella sua casa a pochi passi dal palazzetto dello sport.

A dare l'allarme è stato un suo parente che ha allertato un vicino di casa. E' stato proprio quest'ultimo a recuperare un mazzo di chiavi per poi entrare nell'abitazione della donna. Sul posto il personale del 118, con automedica e Croce Gialla di Ancona, ma per la donna ormai non c'era più niente da fare. Secondo una prima analisi del medico l'anziana sarebbe morta per cause naturali. Intervenuta anche la polizia scientifica e due pattuglie della Squadra Volante.