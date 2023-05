Dice all'amica di stare poco bene, trovata morta in casa

ANCONA - Non rispondeva da un paio di giorni a telefonate e messaggi, trovata morta in casa. A scoprire il corpo della 53enne è stata la polizia. Secondo quanto ricostruito, aveva parlato di un malessere nell'ultima conversazione telefonica con un'amica, ma riferito solo a sintomi influenzali.

A chiedere l'intervento nell'appartamento in zona Passo Varano è stata la stessa amica. Il corpo non presentava segni di violenza e non c'era nessun segno di effrazione in appartamento. Salma, al momento a disposizione dell'autorità giudiziaria.