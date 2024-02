Travolta da un'auto in via Setificio, paura per una donna: è in ospedale

JESI - Una donna è stato investita all'ora di pranzo all'incrocio tra via San Giuseppe e via Setificio. La pedona stava attraversando la strada quando è stata centrata in pieno da una Opel Zafira che l'ha fatta cadere a terra. Sul posto carabinieri, polizia locale, automedica ed un'ambulanza del 118. La donna non sarebbe in pericolo di vita ma per lei è stato necessario il trasporto in ospedale.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO