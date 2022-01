Un'auto la travolge all'incrocio, donna sbalzata sull'asfalto: arrivano i soccorsi

Si trovava all'incrocio tra via Montebello e via Simeoni, ad Ancona, quando è stata travolta da un'auto e sbalzata a terra. Paura questa mattina (venerdì) per una donna classe 1965. La signora è rimasta sull'asfalto sempre cosciente in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 e la polizia municipale. Per lei è stato necessario il trasporto in ospedale ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.