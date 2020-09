La donna sta per partorire in strada, l'uomo chiede aiuto ed è corsa contro il tempo

La donna sta partorendo, sul posto interviene la polizia locale che la scorta fino al Pronto Soccorso. L'intervento è di questa mattina, intorno alle 12,15, quando una pattuglia della polizia locale di Ancona stava viaggiando lungo l'asse nord-sud. Ad un tratto sono stati fermati da un uomo che chiedeva insistentemente aiuto: la moglie stava per partorire in auto con la rottura delle acque in corso .

Gli agenti hanno subito scortato l'auto, una Mitsubishi condotta dal marito con a bordo la signora partoriente e anche la figlioletta di 8 anni, a tutta velocità fino al Salesi. All'arrivo al Pronto Soccorso dell'ospedale materno-infantile erano già presenti medici infermieri pronti ad accogliere la signora anconetana, che è stata affidata alle cure dei sanitari. Dopo nemmeno un'ora è nata la bambina. Mamma e neonata stanno bene. Felice anche il papà che ha calorosamente ringraziato gli agenti dorici.