Paura al parco, scappa dai cani e si ferisce: 52enne all'ospedale

Esce per fare una passeggiata nel verde del parco Robinson di Falconara quando si imbatte in due grossi cani che la aggrediscono. Lei, una donna di 52 anni, si spaventa e cerca di scappare ma nella fuga cade a terra ferendosi. E' quanto accaduto oggi pomeriggio alle 17,45 in via Sardegna.

Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona che ha prestato soccorso alla donna. Raggiungerla non è stato facile per via del punto scosceso in cui si trovava. I sanitari sono riusciti a raggiungere la vittima che nel frattempo era stata soccorsa dai passanti che avevano assistito alla scena e l'avevano adagiata su un muretto. La 52enne ha riportato diversi traumi. Trasportata lungo il sentiero fino all'ambulanza, è stata poi trasferita con un codice di media gravità all'ospedale regionale di Torrette. Accorsi al parco anche gli uomini della polizia municipale di Falconara e i carabinieri. Sono stati i militari ad identificare i proprietari dei due cani.