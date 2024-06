La buca nel marciapiede la fa cadere e rimane a terra sanguinante: paura per una donna

ANCONA - Stava passeggiando sul marciapiede lungo la Strada della Madonnetta quando una buca l'ha fatta cadere. Paura questa mattina, poco prima delle 11, per una donna di 84 anni. L'anzina ha sbattuto violentemente il capo sull'asfalto e per lei è stato necessario l'intervento degli operatori del 118. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona con i sanitari che l'hanno caricata a bordo del mezzo e trasportata per accertamenti all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non è in pericolo di vita.