FABRIANO - Ha presentato denuncia alla polizia, esasperata da una serie di episodi di persecuzione subiti da parte del suo ex convivente. Il racconto dettagliato della vittima, una donna di 38 anni residente a Fabriano, ha permesso agli agenti di ricostruire una serie di molestie continue, tra cui telefonate a tutte le ore del giorno e della notte, incontri apparentemente casuali in luoghi pubblici, appostamenti nei pressi del posto di lavoro e dell'abitazione e probabili intrusioni nelle aree condominiali.

L'episodio culminante è avvenuto recentemente in un locale fabrianese, dove la donna, in compagnia di alcune amiche, è stata avvicinata dall'ex convivente. L'uomo, dopo averla pesantemente insultata, l'ha aggredita fisicamente, strattonandola e facendola cadere a terra. Solo l'intervento delle amiche ha scongiurato il peggio. La situazione, trattata con la massima urgenza secondo la normativa del cosiddetto "codice rosso", è stata presentata all'Autorità Giudiziaria. Quest'ultima ha emanato una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati, imponendo l'uso di un braccialetto elettronico per l'uomo.

Il dispositivo, applicato immediatamente all'ex convivente (un operaio 44enne di origine extracomunitaria residente a Fabriano da molti anni), avviserà la Polizia e la vittima nel momento in cui l'uomo si avvicinerà a meno di 500 metri dalla donna. La violazione di questa misura cautelare consentirà alla Polizia di procedere all'arresto.