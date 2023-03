Abusi sessuali sulla ragazza mentre dorme con la figlia di due anni, poi le minacce: «Se parli ti ammazzo»

ANCONA – Entra nella camera da letto, dove era rimasta sola con la bambina di due anni, e dopo essersi sdraiato su di lei la bacia in bocca contro la sua volontà. A nulla sono serviti i no che la donna, 27 anni, bengalese, urlava per mandarlo via. L'aggressore, un 38enne connazionale, le avrebbe bloccato la testa con le mani continuando a molestarla. A quel punto la giovane ha finto di arrendersi e come lui ha allentato la presa ha raccolto la bambina dal letto accanto ed è fuggita via. L'episodio è accaduto il 23 gennaio del 2020, agli Archi, e adesso il 38enne è a processo per violenza sessuale, violenza privata e minacce aggravate. Ieri mattina, davanti al collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Grassi, la vittima si è costituita parte civile con l'avvocato Pietro Sgarbi e l'udienza è stata rinviata al 1 giugno per sentire già i primi testimoni.

Stando alle accuse era notte quando il 38enne, approfittando del fatto che il marito della donna era uscito per lavoro, si è introdotto nella camera da letto di un appartamento dove vivevano più persone, tutte della stessa nazionalità, aggressore compreso. Una volta dentro si è buttato sulla donna che dormiva con la bambina piccola di fianco. Lì ha iniziato a toccarla e a baciarla fino a quando la 27enne non è riuscita a fuggire, raggiungendo il pianerottolo fuori casa, urlando e chiedendo aiuto. L'imputato l'ha raggiunta, l'avrebbe poi presa di forza per riportarla in casa e una volta dentro avrebbe chiuso a chiave la porta per non farla più uscire. poi l'avrebbe minacciata così: «Se parli con qualcuno ti ammazzo». Le grida della donna avevano portato i vicini a chiamare la polizia e anche il marito. La 27enne aveva denunciato il connazionale per quanto subito.