Perde il controllo e si scaglia contro i poliziotti, servono altre 2 pattuglie per fermarla

Polizia interviene per una macchina ferma a margine della strada e agenti aggrediti. Serve l’intervento di altre 2 pattuglie per fermare la donna che poi è stata arrestata. Il fatto è avvenuto ieri quando i poliziotti hanno notato una macchina ferma con le luci emergenza nei pressi della rampa di ingresso della Statale 76 in zona Vallesina, direzione Fabriano.

C’erano un uomo di 48 anni e una donna di 52. Alla richiesta di documenti, la donna ha perso la testa, inveendo contro gli agenti con insulti. Non si calmava così, dopo l’arrivo di altre 2 pattuglie di sostegno, l’hanno bloccata con la forza, poi arrestata per violenza, resistenza, lesioni ed oltraggio a pubblico ufficiale. Stamattina il giudice ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari rinviando il processo al prossimo 16 dicembre.