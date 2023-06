Cade dal quarto piano insieme al suo cane, l'animale muore e lei è in condizioni disperate

JESI - Una donna di 34 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere caduta dal quarto piano del suo appartamento, in zona Giardini. Il dramma è avvenuto ieri, poco prima delle 18. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno visto il suo corpo a terra insieme a quello del cagnolino, purtroppo deceduto a causa dell'impatto.

Le cause sono ancora al vaglio dei carabinieri che dovranno ricostruire quanto accaduto. La donna, caduta da un'altezza di circa 10 metri, è stata subito caricata in ambulanza e trasportata all'ospedale regionale di Torrette in condizioni gravissime.