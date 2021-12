Passeggia con la spesa, poi scivola e batte la testa: donna soccorsa

JESI - Stava camminando lungo viale della Vittoria con la spesa, quando è caduta ed ha battuto la testa. Protagonista della vicenda una donna che non riusciva a rialzarsi ed è rimasta distesa sull'asfalto fino all'arrivo dei soccorritori. Provvidenziale l'intervento di un passante che ha allertato il 118. Poi sono arrivati anche gli ausiliari del traffico e un'ambulanza di passaggio che, nonostante un paziente già a bordo, si è fermata in atteso dell'arrivo di un secondo mezzo. Poco dopo è intervenuta un'ambulanza della Croce Verde di Jesi con gli operatori che l'hanno tranquillizzata e poi trasportata al Pronto soccorso cittadino per gli accertamenti del caso. Per lei tanto spavento ma nessuna grave conseguenza fisica.