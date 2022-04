Cade e resta a terra per due giorni, i soccorritori aprono un varco tra gli oggetti accumulati

ANCONA - Per raggiungerla e soccorrerla i volontari della Croce Gialla hanno dovuto aprire un varco tra gli oggetti che la donna aveva accumulato in casa. Lei, 65 anni, era caduta accidentalmente in casa da ben due giorni.

Ricevuta la richiesta di soccorso, il 118 ha mandato nell’appartamento di Corso Carlo Alberto l’ambulanza della Croce Gialla e l’automedica. Intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco per l’apertura della porta. Una volta all’interno dell’abitazione, i soccorritori hanno divuto aprire un vero e proprio varco tra l’infinità di oggetti accumulati. Una volta raggiunta e soccorsa, la donna è stata portata a Torrette. Le sue condizioni non sono gravi.