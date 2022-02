Cade e si rompe il femore, la vicina sente le urla: pompieri entrano dalla finestra

ANCONA - Doppio intervento da parte dei vigili del fuoco di Ancona, intervenuti rispettivamente in via Tavernelle e via Corridoni per soccorrere due anziane cadute in casa. Nel primo caso, verso le 21 di sabato sera, una donna, 85enne anconetana, è rimasta bloccata nel suo appartamento dopo essere finita a terra. I pompieri sono intervenuti con l'autoscala e, dopo essere entrati dalla finestra, l'hanno fatta rialzare. Per lei nessuna grave conseguenza. Sul posto anche la Croce Gialla di Ancona.

Più grave invece il secondo intervento, poco dopo le 5 di stamattina, questa volta in via Corridoni, dove l'anziana caduta si è fratturata un femore. La donna, iniziando a chiedere aiuto, ha permesso ad una vicina di allertare vigili del fuoco e 118. Come nel precedente, anche in questo caso i pompieri sono entrati da una finestra. Sul posto la Croce Gialla di Ancona con gli operatori che hanno caricato la donna in ambulanza e l'hanno trasportata all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.