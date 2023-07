Cade a terra e non riesce più a muoversi, dopo due giorni la trova la donna delle pulizie

ANCONA - Cade a terra e per due giorni non riesce a mettersi in contatto con nessuno, rimanendo immobile sul pavimento. A salvarla, dopo 48 ore, è stata la donna delle pulizie che ha subito allertato i soccorritori. Una storia di solitudine quella che arriva questa mattina dal quartiere Adriatico. Protagonista un'anconetana di 87 anni.

Secondo la ricostruzione dei soccorritori la nonnina sarebbe caduta a terra, non riuscendo a mettersi in contatto con nessuno. Gli operatori della Croce Gialla di Ancona, intervenuti sul posto insieme all'automedica, l'hanno trovata disidratata ed in stato confusionale. Per fortuna però non in pericolo di vita. L'anziana è stata quindi caricata in ambulanza e trasportata all'ospedale re

intervento quartiere adriatico, 87 anni, probaiblmente caduta in terra da due giorni, stato confusionalte, codice media gravita, scoperta donna pulizie che ha paerto casa trovata stesa a terra, non è riuscita a mettersi in contatto con nessuno, due giorni a terra, situazione complicata, noi automedica, Torrette.