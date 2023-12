Parte dalla Campania per visitare la sorella ricoverata, cade a bordo dell'autobus e finisce anche lei in ospedale

ANCONA - La sorella alcuni giorni fa era caduta e per questo era stata ricoverata in un ospedale di Pesaro. Lei, una donna di 76 anni, residente a Napoli, aveva quindi deciso di partire dalla Campania per andare a far visita alla parente. Arrivata ad Ancona con un mezzo Flixbus, all'altezza di via Marconi e per cause da chiarire, è caduta a bordo dell'autobus riportando una profonda lesione ad un braccio. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona. Purtroppo per lei è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette. Niente di grave per sua fortuna, ma dovrà rimandare la visita alla sorella.