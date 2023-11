Il marciapiede è dissestato, donna perde l'equilibrio e cade ferendosi alla testa

ANCONA - Una donna di 86 anni è rimasta ferita, nel pomeriggio di oggi, mentre passeggiava in via Martiri della Resistenza. L'anziana stava camminando sul marciapiede quando è inciampata su una buca ed è finita a terra, battendo violentemente la nuca e provocandosi una profonda lesione. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno trasportata in ospedale per accertamenti. Non è in pericolo di vita.