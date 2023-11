L'autista di Conerobus frena bruscamente per evitare un'auto, anziana cade e finisce in ospedale

ANCONA - Una donna di 85 anni è rimasta ferita questa mattina mentre si trovava a bordo di un mezzo della Conerobus. A farla cadere è stata l'improvvisa frenata da parte dell'autista, causata da una manovra spericolata di un'altra vettura che si trovava in piazza Kennedy. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno trasportato l'85enne all'ospedale regionale di Torrette per alcuni accertamenti. Lamentava dei dolori ma non è in pericolo di vita.