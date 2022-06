«Aiutatemi», i vicini sentono gridare e lanciano l'allarme: la donna è bloccata a terra

ANCONA - Cade a terra e non riesce più ad alzarsi: grazie ai vicini che la sentono urlare scattano i soccorsi e interviene la polizia. E' quanto accaduto ieri pomeriggio in via Monte Pennino.

Alcuni residenti hanno allertato il Nue 112 dopo aver sentito la donna urlare. Sul posto si sono precipitati gli agenti che, però, suonando al citofono, non riuscivano a farsi aprire dalla malacapitata di circa 75 anni. Sfondata la porta d'ingresso l'hanno trovata dolorante e immobile a terra. Probabilmente dopo la caduta aveva riportato delle fratture. Soccorsa è stata quindi trasportata con l'ambulanza del 118 all'ospedale di Torrette. Poco dopo è stata avvisata anche la figlia che ha raggiunto la donna in ospedale.