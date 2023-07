Follia all'ora di cena, donna lancia oggetti dal terrazzo poi minaccia: «Mi butto di sotto»

ANCONA – Colta da un raptus inizia a lanciare oggetti dal balcone poi si barrica in casa e minaccia: «Mi butto di sotto». La follia si è concretizzata ieri, all'ora di cena, in via De Gasperi. Attorno alle 21 è arrivata la richiesta di aiuto di un cittadino, che abita nella zona, dove spiegava che un’inquilina, probabilmente presa da un momento di rabbia, aveva iniziato a gettare oggetti dal balcone colpendo le auto in sosta sulla pubblica via. I poliziotti sono arrivati alla palazzina e hanno visto la donna che non si è calmata nemmeno alla vista delle divise. Anzi imprecava a gran voce minacciando anche di buttarsi dal balcone. Gli agenti hanno raggiunto la sua porta di casa, che era chiusa dall'interno, e dopo aver bussato insistentemente la donna ha aperto. Non c'era la luce nell'appartamento, da diversi giorni ha poi spiegato lei stessa. Visto il suo stato confusionale è stata affidata alle cure sanitarie e portata in ospedale dopo la somministrazione di un calmante.