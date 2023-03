Choc in via Tiziano, donna aggredita e scaraventata a terra da uno sconosciuto

ANCONA - La prende per un braccio, la scaraventa a terra e poi tenta di inferire su di lei. Paura questa mattina in via Tiziano, poco distante dal supermercato della zona. Vittima una donna di 45 anni, aggredita da un uomo di mezza età che neanche conosceva. Lui, che sembrerebbe soffrire di problemi di natura psichica, potrebbe averla scambiata per un'altra persona. Sta di fatto che l'ha raggiunta in pieno giorno, l'ha strattonata e poi la buttata a terra facendola rotolare sull'asfalto. Per fortuna alcuni passanti sono intervenuti ed hanno dato supporto alla 45enne, visibilmente scossa.

Sul posto i carabinieri che hanno fermato l'aggressore ed ascoltato le testimonianze dei presenti. La donna, ancora sotto choc, è stata invece trasportata dagli operatori della Croce Gialla di Ancona all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Non è grave.