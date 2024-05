Accoltellata in auto dall'ex marito, il nuovo bollettino medico: le condizioni della 55enne

E' ancora ricoverata presso l'ospedale regionale di Torrette Patrizia Ceccolini, la 55enne di Sassoferrato accoltellata lunedì scorso dall'ex marito mentre si trovava sotto al suo appartamento di via Bramante. La donna, secondo il bollettino medico di questa mattina, versa ancora in gravi condizioni, seppur in lieve miglioramento. La prognosi rimane riservata. L'uomo, Davide Sebastianelli, è stato arrestato e si trova nel carcere di Montacuto.