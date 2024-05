Donna accoltellata in auto dall'ex marito, choc in città. Un passante assiste alla scena e chiama i soccorsi

SASSOFERRATO - Una donna di 50 anni è stata accoltellata dall'ex marito mentre si trovava sotto al suo appartamento di via Bramante. E' successo intorno alle 13 di oggi pomeriggio.

Secondo una prima ricostruzione la 50enne si trovava all'interno della sua auto proprio insieme all'ex. Lui, dopo una lite, avrebbe tirato fuori un coltello colpendola più volte al corpo per poi tentare la fuga. A dare l'allarme un passante che si trovava in zona e che ha assistito alla scena. I due hanno anche una figlia che però in quel momento non si trovava in casa. Sul posto oltre ai carabinieri della stazione locale e della compagnia di Fabriano, anche gli operatori del 118. L'ex marito ha tentato una breve fuga ma è stato bloccato poco dopo dai militari. Lei, sempre rimasta cosciente, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette a bordo dell'eliambulanza. E' in gravi condizioni. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO